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02:39
الدول الفاعلة في الشأن السوري تتصارع على الطرق البرية الدولية
شكلت الطرق البرية الدولية التي تربط سوريا بدول الجوار محور صراع كبير بين الدول الفاعلة في الشأن السوري، وسيطر النظام السوري على طريق “إم 5” (M5) الرابط بين دمشق وحلب.
29/1/2021
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