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الحصاد (2021/1/28)

تابعت ألسي أبي عاصي في الحصاد (2021/1/28) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: مسؤولون أميركيون يقولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تخطط لرفعٍ كامل للعقوبات عن إيران.
28/1/2021
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