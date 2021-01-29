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56:53
الحصاد (2021/1/28)
تابعت ألسي أبي عاصي في الحصاد (2021/1/28) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: مسؤولون أميركيون يقولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تخطط لرفعٍ كامل للعقوبات عن إيران.
28/1/2021
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