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نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن كلامه هذا موجه للعدو والصديق على حد سواء، وأن هذه مهمة عليا بالنسبة لإسرائيل كي تحافظ على استمرارها.