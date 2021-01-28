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نبذة عن اتفاقية المناخ والدور الأميركي فيها

برزت من جديد مسألة عودة أميركا إلى اتفاقية المناخ، بعدما تعهّد جو بايدن بانضمام واشنطن مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ بمجرد توليه الرئاسة، التقرير يستعرض نبذة عن اتفاقية المناخ والدور الأميركي فيها.