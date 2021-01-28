02:50

من أصل 119 جثة.. تشييع جثامين 14 مفقودا من ترهونة الليبية

أكدت مصادر أمنية ليبية وجود نحو 400 مفقود من مدينة ترهونة، بينهم نساء وأطفال، يعتقد أنهم قتلوا جراء التعذيب الذي تعرضوا له من مليشيات “الكاني”، المدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.