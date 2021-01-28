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معلمة فلسطينية تشق طريقها نحو التميز بإتقانها كتابة الخطوط العربية

شقت المعلمة الفلسطينية سحر الحصري طريقها نحو التميز من بوابة الإبداع في كتابة الخطوط العربية بأنواعها، رغم قلة الإمكانات وحرمانها من المشاركة في محافل عربية ودولية بسبب الحصار.