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مساع حكومية عراقية لإحياء قطاع الصناعة

تسعى الحكومة العراقية لإحياء قطاع الصناعة من خلال إعادة العمل في آلاف المصانع التي لا تزال متوقفة منذ نحو 20 عاما. وكان معرض “صنع في العراق” قد اختتم في بغداد بمشاركة عشرات الشركات المحلية والأجنبية،