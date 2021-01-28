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ما وراء الخبر- إسرائيل هددت بضرب إيران.. كيف ينظر لذلك بايدن وطهران؟

ناقشت حلقة (2021/1/27) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التي تتحدث عن إعداد خطة شاملة لضرب إيران، وبحثت في الخيارات الإسرائيلية والأميركية والإيرانية.
27/1/2021
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