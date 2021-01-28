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لمحبي القراءة.. جولة خاصة في أجمل مكتبات العالم

اختيرت مكتبة مالمو نهاية القرن الماضي من طرف الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات بوصفها واحدة من أجمل 12 مكتبة في العالم، يوجد بها قسم كبير للغة العربية، كما توجد فيها ورشة للأطفال لتعليم اللغة العربية.
28/1/2021
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