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فريق منظمة الصحة العالمية يبدأ التحقيق في منشأ فيروس كورونا في ووهان الصينية

بدأ فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية التحقيق في منشأ فيروس كورونا من فندق الحجر الصحي بمدينة ووهان الصينية، ليبدأ العمل الميداني بعد أسبوعين من وصوله للمدينة.