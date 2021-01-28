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عوامل تؤخر تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

تزدحم المشكلات بالسودان وتتعثر الحلول أمام السلطة، قوى سياسية ترى أن تشكيل حكومة جديدة، هو بداية حلِ الأزمات، لكن الشروط التي تضعها القوى السياسية بشأن حصصها من المقاعد الوزارية، يؤجل تشكيل الحكومة.
28/1/2021
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