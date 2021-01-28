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صناعة الحلي الفضية تراث عربي صامد يأبى الاندثار

مهارات صناعة الحلي الفضية تحافظ على أنماطها التقليدية المتوارثة منذ مئات السنين، وتتميز هذه المنتجات بالمزج بين تصاميم قديمة وأفكار جديدة مبتكرة، تلفت أنظار محبي الإكسسوارات وبأسعار مناسبة.