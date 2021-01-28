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سيناريوهات: هل تستمر احتجاجات روسيا أم أن بوتين سينجح في قمعها؟

ناقش برنامج “سيناريوهات” في حلقة (2021/11/28) السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات التي تشهدها روسيا منذ اعتقال المعارض ألكسي نافالني، وتساءل: هل ستتواصل أم سينجح النظام في قمعها؟