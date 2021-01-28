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خرجوا للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.. تعرف على مشعلي فتيل ثورة يناير بمصر

كان مشعلو الفتيل الأول لثورة يناير في مصر شبابا خرجوا للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والظلم والقبضة الحديدية للدولة، وجاءت الثورة بعد سنوات من حراك للقوى المدنية بدءا من “كفاية”، و”6 أبريل”.