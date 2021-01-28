02:17

خبراء الأمم المتحدة يتهمون الحكومة اليمنية بتبيض الأموال والحوثيين باستغلال موارد الدولة

اتهم تقرير أممي لخبراء مراقبة العقوبات على اليمن الحكومة الشرعية اليمنية بالانخراط في ممارسات فساد وتبييض أموال، كما اتهم الحوثيين باستغلال إيرادات الدولة في الحرب.