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البرلمان الروسي يقر معاهدة ستارت 3 لمدة 5 أعوام

صدق البرلمان الروسي بمجلسيه (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد) على قرار تمديد معاهدة “ستارت 3” للحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة 5 أعوام.
28/1/2021
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