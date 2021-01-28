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الاتفاق النووي الإيراني.. هل تلتزم به طهران أم تعود إليه واشنطن؟

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن واشنطن هي المعنية أولا بإثبات مصداقيتها بأن ترفع العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي، بينما طلب نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن تكون إيران هي البادئة.