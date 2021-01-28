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أنتوني بلينكن.. سنعود للاتفاق النووي إذا وفّت إيران بالتزاماتها

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن على استعداد لتشكيل فريق يبحث ملف إيران النووي، إذا قررت طهران العودة إلى الاتفاق، والتزمت ببنوده بشكل كامل.