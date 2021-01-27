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06:43
مصر.. ميدان التحرير أحلام وإرادة لوطن جديد
ميدان التحرير حيث كانت هناك أحلام لتخيل وطن آخر تتحقق فيه الحرية والكرامة. فيه اختبر المصريون قبل 10 أعوام القوة الكامنة فيهم وهم يطالبون بتغيير النظام. لم يكن النظام رحيما معهم فقتل واعتقل، ثم انهار.
27/1/2021
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