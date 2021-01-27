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02:57
لماذا الآن.. إسرائيل تهدد بضربة تحول دون طموح إيران النووي؟
فاجأ العسكر في إسرائيل الجميع بإعلانهم الاستعداد لعمل عسكري يحول دون الطموح الإيراني لامتلاك قنبلة نووية على حد زعمهم، وتأتي التهديدات بعيد تولي جو بايدن مهامه الرسمية رئيسا للولايات المتحدة،
27/1/2021
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