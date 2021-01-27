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كيف قضى الانقلاب على أحلام المصريين في ثورة يناير؟

رغم أن المصريين تمكنوا من خلال ثورتهم من التخلص من نظام الدولة الاستبدادية فإن أحلامهم بالوصول للحرية والكرامة الاجتماعية لم تدم طويلا، حيث لم يمهلهم العسكر ببلادهم سوى عامين ونيف،