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قطاع النسيج المغربي يشهد نموا ملحوظا رغم كورونا

قالت وزارة الصناعة المغربية إن قطاع النسيج والملابس شهد خلال الربع الثالث من العام المنصرم نموا ملحوظا، واستعاد قطاع النسيج المغربي 92% من قوته العاملة بعد رفع معظم قيود الحجر الصحي.