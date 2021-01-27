البث الحي
02:40

قطاع النسيج المغربي يشهد نموا ملحوظا رغم كورونا

قالت وزارة الصناعة المغربية إن قطاع النسيج والملابس شهد خلال الربع الثالث من العام المنصرم نموا ملحوظا، واستعاد قطاع النسيج المغربي 92% من قوته العاملة بعد رفع معظم قيود الحجر الصحي.
27/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مصر.. ميدان التحرير أحلام وإرادة لوطن جديد

06:43
(الجزيرة)

كيف قضى الانقلاب على أحلام المصريين في ثورة يناير؟

03:20
(الجزيرة)

الصين.. حملات فحص للكشف عن فيروس كورونا

01:09
(الجزيرة)

احتجاجات في مدن لبنانية للمطالبة بإنهاء الإغلاق التام

02:31
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مصر.. ميدان التحرير أحلام وإرادة لوطن جديد

06:43
(الجزيرة)

كيف قضى الانقلاب على أحلام المصريين في ثورة يناير؟

03:20
(الجزيرة)

الصين.. حملات فحص للكشف عن فيروس كورونا

01:09
(الجزيرة)

احتجاجات في مدن لبنانية للمطالبة بإنهاء الإغلاق التام

02:31
المزيد من البرامج

ما وراء الخبر- إسرائيل هددت بضرب إيران.. كيف تنظر واشنطن وطهران إلى ذلك؟

(الجزيرة)

مصر.. ميدان التحرير أحلام وإرادة لوطن جديد

(الجزيرة)

"لبنان ينهار" والحريري يؤجج المعركة.. غضب لبناني على الأرض وفي منصات التواصل بسبب الأوضاع المعيشية

(الجزيرة)

كيف قضى الانقلاب على أحلام المصريين في ثورة يناير؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: لا أريد أن أبقى يهوديا

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يعتبر أن تسوية الدولتين غير عملية ويدافع عن فكرة دولة فدرالية واحدة لشعبين (الأوروبية)

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

(مواقع التواصل الإجتماعي)

كيف تعرف أن شخصا ما يسرق شبكة واي فاي الخاصة بك وكيف توقفه؟

هناك كثير من التطبيقات المتوفرة في متجر التطبيقات لجهازك المحمول تعِد بفحص شبكتك وتقديم قائمة بجميع الأجهزة المتصلة (مواقع التواصل الاجتماعي)

كورونا.. السلالات الجديدة تنتشر في 109 دول ورئيس تنزانيا يرفض اللقاحات

مريض بفيروس كورونا داخل أحد مستشفيات فرنسا (رويترز)