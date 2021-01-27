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فنان تشكيلي فلسطيني يحول الصخر الأصم إلى لوحات فنية

يجيد الفنان عوني حلبي النحت على الصخر ويحوّل الصخر الأصم إلى لوحات فنية ونصب تذكارية تعبر عن موضوعات شتى أهمها الارتباط بالأرض وبالإنسان والطبيعة، كما تحمل أعماله جوانب فلسفية من حياة الانسان.