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الصين.. حملات فحص للكشف عن فيروس كورونا

تجري السلطات الصحية في العاصمة بكين حملات فحص للكشف عن فيروس كورونا في عدة مناطق وأحياء سكنية، وتأتي الحملة ضمن إجراءات احترازية عقب تفشي موجة جديدة للفيروس.