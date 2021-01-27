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البرلمان التونسي يقر بالأغلبية تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية

صدّق مجلس نواب الشعب التونسي بالأغلبية على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية.