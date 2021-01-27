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احتجاجات في مدن لبنانية للمطالبة بإنهاء الإغلاق التام

شهدت مدن لبنانية عدة احتجاجات للمطالبة بإنهاء الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة اللبنانية لمواجهة تفشي وباء كورونا، ولم تخل الاحتجاجات من توترات مع القوى الأمنية.