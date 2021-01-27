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إسرائيل تلوح بالتحرك عسكريا ضد إيران وطهران تعتبره جزءا من حرب نفسية

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إن الجيش يعمل على وضع مخططات وسيناريوهات تتضمن شن هجوم عسكري محتمل على إيران، لإحباط محاولاتها امتلاك قنبلة نووية.