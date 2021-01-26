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وزير الاستخبارات الإسرائيلي يزور السودان ويوقع اتفاقيات

أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين أنه قام بزيارة رسمية للخرطوم التقى فيها عددا من كبار المسؤولين هناك، ووقع اتفاقيات تعاون بين البلدين،