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02:12

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يزور السودان ويوقع اتفاقيات

أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين أنه قام بزيارة رسمية للخرطوم التقى فيها عددا من كبار المسؤولين هناك، ووقع اتفاقيات تعاون بين البلدين،
26/1/2021
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