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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/25)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/25) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إحياء المغردين المصريين الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، كما رصدت عودة جدل التحديات الخطيرة وهوس الشهرة للمنصات.
25/1/2021
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