23:30

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/25)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/25) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إحياء المغردين المصريين الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، كما رصدت عودة جدل التحديات الخطيرة وهوس الشهرة للمنصات.