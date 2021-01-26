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23:30
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/25)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/25) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إحياء المغردين المصريين الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، كما رصدت عودة جدل التحديات الخطيرة وهوس الشهرة للمنصات.
25/1/2021
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