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نافذة من واشنطن- بايدن يحدد ملامح تعامل إدارته مع موسكو

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده يمكنها العمل مع روسيا من منطلق المصلحة المتبادلة، كما يمكن أن توضح لموسكو قلقها بشأن عدد من القضايا. ووقّع بايدن أمرا تنفيذيا لدعم الصناعات الأميركية المحلية.