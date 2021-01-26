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02:30
منذ وصول السيسي للحكم.. ديون مصر الخارجية تضاعفت 3 مرات
تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن ديون مصر الخارجية تضاعفت 3 مرات منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم، حيث بلغت أكثر من 125 مليار دولار، فيما كانت قبل 7 سنوات لا تزيد على 46 مليار دولار.
26/1/2021
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