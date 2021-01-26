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معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

يواجه نحو 300 أسير فلسطيني أوضاعا صعبة في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي، حيث يعاني هؤلاء الأسرى من أمراض مزمنة، بينها السرطان.