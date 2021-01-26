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50:12

للقصة بقية- تسميم الأرض الفلسطينية

ناقشت حلقة (2021/1/25) من برنامج “للقصة بقية” تسميم إسرائيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بإنشاء العديد من مكبات النفايات بكل أنواعها، من دون العمل على معالجتها وفقا للشروط البيئية المتخذة.
25/1/2021
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