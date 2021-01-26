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كابل ترحب وطالبان تنتظر بحذر تقييم إدارة بايدن لاتفاق الدوحة

أكدت الحكومة الأفغانية ترحيبها بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة تقييم “اتفاق الدوحة” الذي جرى توقيعه في فبراير/شباط 2020، بين الحكومة الأميركية السابقة وحركة طالبان.