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روسيا تبذل قصارى جهدها لإيجاد صيغة لإنقاذ الاتفاق النووي

قال سيرغي لافروف -خلال محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو- إن إن بلاده تبذل قصارى جهدها لإيجاد صيغة لإنقاذ الاتفاق النووي، في ظل رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في العودة إليه.