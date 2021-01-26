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ثورة يناير.. محاولات محوها من ذاكرة الأجيال المصرية

بعد 10 سنوات على ثورة يناير في مصر، ما زالت تحجب أصوات أغانيها لتتلاشى معالمها من طيات الكتب والجدران التي تزينت يوما بشعاراتها وصورها، محاولات لإخفاء ومحو الثورة من ذاكرة الأجيال المصرية.