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تونس.. الحفاظ على مهنة النجارة

يحافظ عدد من الحرفيين في محافظة صفاقس جنوب تونس على مهنة نجارة خشب شجر الزيتون البري، يصنعون بمدينة صفاقس أواني منزلية وأدوات زراعية منه باستعمال وسائل نجارة تقليدية.