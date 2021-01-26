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العلاقات الأميركية الصينية ضمن أولويات الرئيس بايدن

تمثل الصين القوة الدولية الأكبر التي يتعين على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن يحدد إستراتيجية للتعامل معها. ورغم التوتر في العلاقات الثنائية، فإن بايدن يدعو إلى التعاون مع الصين.