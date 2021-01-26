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الحصاد (2021/1/25)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/1/25) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: القيادة الوسطى الأميركية تقول إن العلاقات مع إيران تمرّ بمرحلة من الفرص وطهران تدعو واشنطن للعودة للاتفاق النووي.