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02:06

إذاعة منطقة أبيي تبث برامج تشجع على التعايش بين القبائل

تبث إذاعة منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، برامج توعوية تشجع على التعايش السلمي الاجتماعي بين قبائل التماس السودانية.
26/1/2021
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