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01:24
أول أكاديمية لرياضة باركور في غزة
أول أكاديمية لرياضة باركور بالمنطقة افتتحت في غزة وتضم شبابا يتحدون الإعاقة ويظهرون مهارات عالية. وهي إحدى الرياضات التي تمارس لاجتياز العقبات من خلال الركض بسرعة والقفز والتسلق.
26/1/2021
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