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أطفال مخيمات سوريا يضطرون للعمل بما لا يناسب أعمارهم

يفتقر آلاف الأطفال في مخيمات شمال غرب سوريا إلى سبل العيش الكريم، ويضطرون إلى القيام بأعمال لا تناسب أعمارهم، حيث يبحث عشرات منهم في مكبات النفايات عن أرزاقهم، رغم مخاطر الأوبئة والأمراض.