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وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل سريع

أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن خوف بلاده من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، نظرا لسرعة انتشارها واحتمال كونها أكثر فتكا، وأضاف أنه لا يزال أمام البلاد طريق طويل حتى يكون بإمكانها تخفيف القيود.