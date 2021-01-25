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24:22
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/24)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/24) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي ردا على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المطالبة بتحديد النسل بعد أن طالبوه بتحسين التعليم.
24/1/2021
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طالبوه بتحسين التعليم فطالبهم بتحديد النسل..تصريحات السيسي تشعل منصات التواصل
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