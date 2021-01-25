24:22

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/24)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/24) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي ردا على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المطالبة بتحديد النسل بعد أن طالبوه بتحسين التعليم.