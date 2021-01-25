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منظمة العمل الدولية تكشف عن تداعيات أزمة كورونا على أسواق العمل

أعلنت منظمة العمل الدولية في تقرير جديد وقوع خسائر غير مسبوقة في الوظائف عالميا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، فقد ضاعت نحو 253 مليون وظيفة بدوام كامل.