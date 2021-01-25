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مظاهرة للمطالبة بمحاكمة نتنياهو في قضية الغواصات

تظاهر مئات الإسرائيليين أمام المحكمة العليا، للمطالبة بتقديم بنيامين نتنياهو للمحكمة، يتزامن ذلك مع تقديم 50 مسؤولا سياسيا وأمنيا إسرائيليا سابقا التماسا للمحكمة يطالبونها فيه بالتحقيق مع نتنياهو.