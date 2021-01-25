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مظاهرات في الخرطوم تنديدا بغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة

خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجا على الزيادات التي طرأت على أسعار السلع خاصة الضرورية، إضافة إلى الندرة في السلع الأساسية. وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة الانتقالية.