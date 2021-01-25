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مزاد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء في اليابان

يترقب اليابانيون مطلع كل عام أول مزاد لأسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء. ويرى المواطنون أن لحومها تعد أفخر طبق بحري، ويعتقدون أن تناولها فأل حسن في العام الجديد.