البث الحي
02:07

مزاد أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء في اليابان

يترقب اليابانيون مطلع كل عام أول مزاد لأسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء. ويرى المواطنون أن لحومها تعد أفخر طبق بحري، ويعتقدون أن تناولها فأل حسن في العام الجديد.
25/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

في ذكراها العاشرة.. أبرز محطات ثورة 25 يناير في مصر

04:31
(الجزيرة)

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي في موسكو

02:40
(الجزيرة)

منظمة العمل الدولية تكشف عن تداعيات أزمة كورونا على أسواق العمل

02:41
(الجزيرة)

بعد فتح القضاء السويسري تحقيقا.. ملف الأموال المهربة من لبنان يعود للواجهة بقوة

02:30
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

في ذكراها العاشرة.. أبرز محطات ثورة 25 يناير في مصر

04:31
(الجزيرة)

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي في موسكو

02:40
(الجزيرة)

منظمة العمل الدولية تكشف عن تداعيات أزمة كورونا على أسواق العمل

02:41
(الجزيرة)

بعد فتح القضاء السويسري تحقيقا.. ملف الأموال المهربة من لبنان يعود للواجهة بقوة

02:30
المزيد من التقارير الإخبارية

في ذكراها العاشرة.. أبرز محطات ثورة 25 يناير في مصر

(الجزيرة)

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي في موسكو

(الجزيرة)

منظمة العمل الدولية تكشف عن تداعيات أزمة كورونا على أسواق العمل

(الجزيرة)

بعد فتح القضاء السويسري تحقيقا.. ملف الأموال المهربة من لبنان يعود للواجهة بقوة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كورونا.. شركات توقف تطوير لقاحاتها و"مودرنا" تعلن فعالية لقاحها مع السلالة المتحورة

شركة مودرنا أكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحورة المكتشفة حتى تاريخه (غيتي إيميجز)

13 علامة تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية.. قراءة في رسائل هيلاري كلينتون (1)

هل تعشق تناول البيض؟ إليك هذه الأخبار الرائعة