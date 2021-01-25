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كورونا ترهق كاهل الآباء بالعراق بمصاريف الدروس الخصوصية لأبنائهم

زيادة على الأعباء المعيشية والنقص الكبير في الدخول الشهرية الذي عانى منه العراقيون بسبب كورونا، وجد الكثير من أولياء الأمور أنفسهم تحت أعباء جديدة بعد اضطرارهم للجوء للدروس الخصوصية،
24/1/2021
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