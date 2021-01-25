البث الحي
04:31

في ذكراها العاشرة.. أبرز محطات ثورة 25 يناير في مصر

الثورة الشعبية التي تفجرت في 25 يناير عام 2011 استقطبت ملايين المصريين ليحتجوا على نهج القمع والظلم والفساد، وفي ذكراها العاشرة نعيد التذكير بأهم المحطات التي شهدتها الثورة منذ بدايتها وحتى اليوم.
25/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي في موسكو

02:40
(الجزيرة)

منظمة العمل الدولية تكشف عن تداعيات أزمة كورونا على أسواق العمل

02:41
(الجزيرة)

بعد فتح القضاء السويسري تحقيقا.. ملف الأموال المهربة من لبنان يعود للواجهة بقوة

02:30
(الجزيرة)

مظاهرة للمطالبة بمحاكمة نتنياهو في قضية الغواصات

02:11
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي في موسكو

02:40
(الجزيرة)

منظمة العمل الدولية تكشف عن تداعيات أزمة كورونا على أسواق العمل

02:41
(الجزيرة)

بعد فتح القضاء السويسري تحقيقا.. ملف الأموال المهربة من لبنان يعود للواجهة بقوة

02:30
(الجزيرة)

مظاهرة للمطالبة بمحاكمة نتنياهو في قضية الغواصات

02:11
المزيد من البرامج

رغم إعلان رغبتهما بالعودة للاتفاق النووي.. هذا ما يمنع واشنطن وطهران من اتخاذ خطوة إلى الأمام

(الجزيرة)

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي في موسكو

(الجزيرة)

منها المنع من قيادة السيارة في المناطق العامة.. قوانين سيخضع لها ترامب بعد انضمامه لنادي الرؤساء السابقين

(الجزيرة)

عقد على الثورة.. المصريون يحيون ذكرى 25 يناير رقميا خوفا من قمع الشرطة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كورونا.. شركات توقف تطوير لقاحاتها و"مودرنا" تعلن فعالية لقاحها مع السلالة المتحورة

شركة مودرنا أكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحورة المكتشفة حتى تاريخه (غيتي إيميجز)

13 علامة تحذيرية تخبرك أن وضعك الصحي سيئ

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية.. قراءة في رسائل هيلاري كلينتون (1)

هل تعشق تناول البيض؟ إليك هذه الأخبار الرائعة