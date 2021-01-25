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في ذكراها العاشرة.. أبرز محطات ثورة 25 يناير في مصر

الثورة الشعبية التي تفجرت في 25 يناير عام 2011 استقطبت ملايين المصريين ليحتجوا على نهج القمع والظلم والفساد، وفي ذكراها العاشرة نعيد التذكير بأهم المحطات التي شهدتها الثورة منذ بدايتها وحتى اليوم.